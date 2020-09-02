هيئة البترول تعتمد العلاوة الخاصة 12% والحافز الإضافي للعاملين بالقطاع

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول (هيئة البترول والشركات القابضة والقطاع العام والمشترك) بنسبة 12% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2020 وبحد أدنى 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسي في أول يوليو 2020.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تمنح هذه العلاوة لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً للقواعد المعمول بها في منح العلاوات الخاصة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يتم تقريرها في هذا الشأن.

وقالت وزارة البترول إنه بالنسبة للعاملين بقطاع الشركات المساهمة تمنح العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً وبحد أقصى 350 جنيهاً وتضاف إلى الأجر الأساسي للعامل في أول يوليو 2020، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع إعمال باقي القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة.

كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة أن يزاد العاملون بالجهات السابق ذكرها حافزاً شهرياً بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من أول يوليو 2020 طبقاً لما ورد بقرار وزير المالية على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكان وزير المالية قال في بيان سابق لوزارة المالية، إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة تبدأ بـ150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.

وذكر معيط أنه سيتم منح 325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها.

ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب البيان.