التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لموظفين بالأزهر والتعليم بالإسماعيلية
كتب – عبدالقادر رمضان:
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الجمعة، انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لعدد 408 موظفا وذلك بالأزهر الشريف، وعدد 159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الأزهر الشريف تقدم بطلب إلى الجهاز لإعادة تعيين عدد 472 موظفا، وقام الجهاز بإعمال شئونه ودراسة كل حالة على حدة وانتهى إلى الموافقة على التسوية لعدد 408 موظفا.
وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية تقدمت بطلب للتسوية لعدد 216 موظفا، وانتهى الجهاز عقب الدراسة إلى الموافقة على التسوية لعدد 159 انطبقت عليهم الشروط.
وأشار الجهاز إلى أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
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