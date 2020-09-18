زيادة البطاطس والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة، بين 1.5 و2.5 جنيه، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

ووفقا لأسعار السوق الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة بين 25 و 75 قرشا، وسجل سعر كيلو الكوسة بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2.25 جنيه و3.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة بين 25 و75 قرشا.

الكوسة بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا و2 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و 25 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

المانجو الهندي بين 12 و 18 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.