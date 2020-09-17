عمومية الحديد والصلب تجتمع 12 أكتوبر للموافقة على تقسيم الشركة وتغيير الإدارة

كتبت – شيماء حفظي:

قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية يوم 12 أكتوبر المقبل، للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة، والموافقة على بدء إجراءات تقسيم الشركة، بحسب بيان أرسلته الحديد والصلب للبورصة اليوم الخميس.

وقالت القابضة المعدنية في البيان إنه بالإشارة إلى صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 203 لسنة 1991، فقد وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية في جلسته اليوم، على دعوة الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة يوم 12 أكتوبر المقبل.

وستنظر الجمعية العامة غير العادية، تعديل النظام الأساسي لشركة الحديد والصلب المصرية، ليتوافق مع المواد الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

كما ستنظر الجمعية غير العادية الموافقة على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط، مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.

وأضاف البيان، أن تأسيس الشركة الجديدة سيكون أن يحصل كل حامل سهم بالشركة على سهم مجاني بالشركة الجديدة على أن يتم التقسيم بالقيمة الدفترية.

ووفقا لبيان البورصة ستنظر الجمعية العامة العادية للشركة، إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقا لقانون 185 لسنة 2020.

وكانت مصادر بقطاع الأعمال العام، قالت لمصراوي، إن شركة الحديد والصلب ستدعو لعقد جمعية عمومية للنظر في فصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة مستقلة.

وأوضحت المصادر، أن الشركة ستدعو لجمعية عمومية للنظر في قرار مجلس الإدارة الصادر قبل يومين بشأن فصل نشاط المناجم عن شركة الحديد والصلب إلى شركة مستقلة، والذي جاء رافضا لهذا المقترح.

ووفقا لما قالته المصادر لمصراوي، فإنه من المتوقع أن توافق الجمعية على مقترح الفصل، رغم اعتراض مجلس الإدارة، حيث أن قرار الجمعية يجب قرار المجلس.

وقالت المصادر، إن فصل المناجم، هو عبارة عن منح سهم مجاني للمناجم، مقابل كل سهم من أسهم الشركة الحالية.

وعلم مصراوي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تغيير مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، على خلفية خلاف في وجهات النظر مع وزارة قطاع الأعمال حول مستقبل الشركة.