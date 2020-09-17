تسليم الدفعة الثانية من مساعدات مبادرة البترول لدعم الصحة ضد كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنها قامت بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بتسليم الدفعة الثانية من المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية لوزارة الصحة بقيمة تبلغ حوالي 2.3 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك يأتي استمراراً لمبادرة قطاع البترول تحت رعاية طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمساهمة في مواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا ودعم جهود وزارة الصحة والسكان لاحتواء انتشار العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشارك في المبادرة شركات أباتشي، وشل، وإكسون موبيل، وتوتال، وشلمبرجير، وبكتل، وفينترسال ديا، وكويت إنرجي، وأبيكس، وايناب سيبترول، وانرجين، ودانا جاس، وترانس جلوب إنرجي، ونبتون، وبتروناس، وشيرون بتروليم، واي بي أر، وأديس، وميثانكس بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأضافت الوزارة أن مؤسسة مصر الخير قامت بشراء المستلزمات المطلوبة بعد موافقة وزارة الصحة والسكان لضمان توفير المستلزمات طبقاً للمواصفات المطلوبة، وقامت الشركات المشاركة في المبادرة بتسليم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية التي تشمل الملابس والأقنعة الواقية والمطهرات بمقر وزارة الصحة.

يذكر أنه تم تسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية لوزارة الصحة أوائل الشهر الماضي بواقع حوالي 1.8 مليون جنيه، ووصلت القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 5.4 مليون جنيه.

وكانت شركة أباتشي ساهمت بمبلغ مليون جنيه لشراء وتوفير معدات الوقاية الشخصية (أقنعة وقفازات طبية وواقي وجه) طبقاً لتوصيات وزارة الصحة والسكان، وتدعم أباتشي كذلك برنامج منظمة اليونيسيف لدعم وتوفير احتياجات المستشفيات الذي تنفذه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحسب بيان الوزارة.

كما ساهمت كل من شركتي إيني و بي بي في وقت سابق بمبلغ 9 ملايين جنية لتوفير مستلزمات طبية لوزارة الصحة والسكان، فضلاً عن مساهمات شركات البترول المحلية، وذلك تحت مظلة حملة قطاع البترول وفي إطار المسئولية المجتمعية لشركات البترول العاملة في مصر، وفقا للبيان.