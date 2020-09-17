جهاز التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 308 موظفين بهيئة الأوقاف

القاهرة- مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، على تثبيت 308 موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز إن هيئة الأوقاف تقدمت للجهاز بطلب لتثبيت 328 موظفا، وانتهى الجهاز إلى الموافقة على تثبيت 308 موظفين.

وأضاف أن الجهاز يراجع طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف.

كما تتضمن هذه المراجعة مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الإلكتروني للتأكد من دقة البيانات، وفقا للشيخ.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتى يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمة إليه، بحسب البيان.