البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم
10:07 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11031 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.52%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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