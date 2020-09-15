البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11031 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.52%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.