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البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم

10:07 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11031 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.52%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 البورصة

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