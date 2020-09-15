التضامن تبدأ اليوم في صرف مساعدات كرامة
كتبت- ياسمين سليم:
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج.
ويبلغ عدد المستفيدين من كرامة حوالي مليون و٢٤٠ ألف فرد ويستمر الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١٥ -١٦ يونيو.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم، سيتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٧ يونيو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم.
وذكر البيان أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.
واعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.
يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥١٨ مليون جنيه.
الخبر التالى:البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
101009
عدد المصابين
-
84161
عدد المتعافين
-
5648
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
29121415
عدد المصابين
-
20958429
عدد المتعافين
-
927053
عدد الوفيات
إعلان