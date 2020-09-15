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التضامن تبدأ اليوم في صرف مساعدات كرامة

09:55 ص الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
التضامن تبدأ اليوم في صرف مساعدات كرامة

وزارة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر ٢٠٢٠ للمستفيدين من البرنامج.

ويبلغ عدد المستفيدين من كرامة حوالي مليون و٢٤٠ ألف فرد ويستمر الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١٥ -١٦ يونيو.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، سيتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون مستفيد اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٧ يونيو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يصرفوا خلال الأيام المخصصة لهم.

وذكر البيان أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

واعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٥١٨ مليون جنيه.

وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات كرامة

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