البورصة تنخفض 0.5% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52%، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11034 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بنحو 50.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بنحو 44.8 مليون جنيه، و5.5 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 11091 نقطة.