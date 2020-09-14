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جي بي أوتو تعلن عن شراكة لتوزيع إطارات جوديير في مصر

10:50 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
جي بي أوتو تعلن عن شراكة لتوزيع إطارات جوديير في مصر

مقر تابع لشركة جي بي أوتو

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة جي بي أوتو، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها وقعت عقد شراكة مع شركة جوديير، لتصبح موزعاً معتمداً لبيع إطارات جوديير في مصر.

وأوضحت جي بي أوتو، أن هذا التحالف مع جي بي أوتو، يمنح عملاء جوديير في جميع أنحاء مصر أفضل مستوى ممكن من الخدمة لناحية المنتجات والتوافر والقرب.

وقالت الشركة، إن هذا الإعلان التزام شركة جوديير بتسهيل عملية توزيع وامتلاك إطاراتها في مصر.

ووفقا للبيان، فإنه خلال هذه الشراكة، ستطلق جوديير سلسلة من المبادرات في مصر، والتي ستشمل المؤتمرات الخاصة بالشركاء إلى جانب الحملات التي تركز على المستهلكين والأساطيل، وكذلك التركيز القوي على تطوير تجارة التجزئة.

وتعتزم جي بي أوتو إطلاق شبكة جوديير للإطارات السريعة في جميع أنحاء مصر اعتباراً من 2021، بحسب البيان.

وقال خالد عرفة، المدير العام لشركة جوديير في الشرق الأوسط، إن هذه الشراكة تؤكد التزام الشركة تجاه السوق المصري.

وقال كريم قداس رئيس العمليات في شركة جي بي أوتو، إن هذه الشراكة ستتيح لنا توفير إطارات جوديير عالية الجودة في جميع أنحاء مصر، عن طريق مجموعة واسعة من شبكاتنا.

وتعمل جي بي أوتو، في قطاع السيارات والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات.

شركة جي بي أوتو توزيع إطارات جوديير بيع إطارات

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