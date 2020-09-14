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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

10:28 ص الإثنين 14 سبتمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع في جميع مؤشراتها.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05% مع بداية التعاملات لتصل إلى مستوى 11096 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 11091 نقطة.

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