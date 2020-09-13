صفقة "STC" وفودافون مصر تنتظر قبلة الحياة بعد تعثرها (تسلسل زمني)



كتب- علاء حجاج:

أعلنت اليوم الأحد شركة الاتصالات السعودية "STC" انتهاء مدة مذكرة التفاهم بينها وبين مجموعة فودافون العالمية بشأن الاستحواذ على 55% من أسهم شركة فودافون مصر دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية.

وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنه تم التفاهم بينها وبين مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.

فيما أعلنت مجموعة فودافون العالمية، في بيان لها اليوم، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات وخطوات الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالبيع المحتمل لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

ورغم انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين، لم يحسم مصير الصفقة بعد حيث لا تزال فودافون العالمية في مرحلة تفاوض ومباحثات مع STC لإتمام الصفقة، بحسب ما أشارت فودافون، "في المستقبل القريب".

وتعود بداية الأحداث المتعلقة بهذه الصفقة إلى يناير الماضي، حيث يرصد مصراوي في السطور التالية التسلسل الزمني لصفقة بيع 55% من فودافون مصر منذ الإعلان عنها وحتى الآن.

- 29 يناير 2020: أعلنت شركتا الاتصالات السعودية STC وفودافون العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة الأخيرة البالغة 55% في فودافون مصر إلى الشركة السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار

- 30 يناير 2020: أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانا رسميا قال فيه، إنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة فودافون ستكون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

- 4 فبراير 2020: قالت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد يتم إلزام شركة الاتصالات السعودية STC بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم فودافون مصر.

- 12 فبراير 2020: قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تلقى طلبا من شركة فودافون مصر، لدراسة مدى توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر" مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

- 23 فبراير 2020: عينت الشركة المصرية للاتصالات تحالف "هيرميس – سيتي بنك" كمستشار في صفقة فودافون مصر، واستعانت الشركة بالتحالف لدراسة البدائل الاستثمارية المتاحة في الصفقة بحكم امتلاك المصرية للاتصالات لـ 45% من فودافون مصر.

- 13 أبريل 2020: أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع "مجموعة فودافون" بغرض الاستحواذ على حصتها في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%، لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوقيع، نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد.

- 12 يوليو 2020: أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يومًا جديدة بسبب كورونا.

- 8 سبتمبر 2020: نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر مسؤولة، قولهم، إن شركة الاتصالات السعودية STC تتفاوض مع فودافون العالمية لخفض قيمة العرض المقدم لشراء حصة الشركة العالمية في فودافون مصر.

- 13 سبتمبر 2020: قالت شركة الاتصالات السعودية STC إنها لم تتوصل لاتفاق مع الاطراف المعنية تزامنا مع انتهاء فترة مذكرة التفاهم، وأضافت في بيان للبورصة السعودية انها تفاهمت مع فودافون العالمية على إبقاء الحوار مفتوحا حول الصفقة.

- 13 سبتمبر 2020: قالت مجموعة فودافون العالمية إنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالفحص النافي للجهالة، وإن ما زالت في مباحثات ومفاوضات مع الشركة السعودية لإتمام الصفقة في المستقبل القريب رغم انتهاء مدة مذكرة التفاهم، وقالت إنها "تتطلع الآن إلى شركة STC والشركة المصرية للاتصالات لإيجاد اتفاق مناسب لإتمام الصفقة".