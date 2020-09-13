وزير المالية ردا على "شائعات أعداء الوطن": لا نية لزيادة الضرائب

كتب- مصطفى عيد:

أكد محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ وذلك ردا على ما أسماه "شائعات أعداء الوطن"، مضيفا أن الحكومة تحرص على استقرار السياسات الضريبية، على النحو الذي يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير إن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأضاف أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعني مطلقًا تطبيق أي زيادة في أسعار الضرائب.

وذكر الوزير أن هذه المستهدفات تعني تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

وأشار إلى أن الحكومة خففت الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تُسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي.

وأفاد بأنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.