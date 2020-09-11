الضرائب تنشر 3 أدلة توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب – مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إعداد ونشر 3 أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال عبدالقادر، في بيان اليوم الجمعة، إن الأدلة هي الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والجزء الأول من دليل التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى، ودليل الأسئلة الشائعه وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp .

وأكد أن ذلك يأتي في إطار سعى مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي ومد جسور الثقة مع الممولين ، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لهم ، وإتاحة كافة المعلومات التي تيسر وتسهل عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأشار إلى أنه لتنفيذ إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية هناك عدة خطوات يجب على الممول إتباعها تتمثل الخطوة الأولى فى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل فى التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والذى يتحقق من خلال استلام الشركات ل SDK المرسل من المصلحة إليهم والذى يتضمن الشرح الفنى والتفصيلى لإجراءات التكامل مع المنظومه بالإضافة إلى التحديثات الجديده التى قد تطرأ عليها، وقيام كل شركة بالرجوع إلي الشركة المنفذة لنظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) أو فريق ال IT بالشركة لتنفيذ خطوات التكامل الموضحة بال SDK .

وأوضح عبد القادر، أن الـ API هو سوفت وير يتم من خلاله الاتصال بنظام الضرائب لتبادل البيانات، مضيفًا أنSDK (مجموعة تطوير البرمجيات) وهو مستند يشرح كيفية عمل التعديلات اللازمة على برنامج ERP حتى يتمكن من التعامل مع API .

وأضاف أن الخطوة الثالثة هى ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ، وتنفيذ خطوات التوقيع الإلكتروني المرسلة من قبل المصلحة .مشددًا على ضرورة حصول الممول على جهاز ال HSM وتهيئته على نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) لتوقيع الفواتير الكترونيًا قبل إرسالها إلى المنظومة.

وأكد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب " على ضرورة قيام الممول بتجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد السلع والخدمات وذلك بالاعتماد على نظام التكويد العالمي (GS1) ، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالم.

وأوضح أنه يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الإلكتروني، كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الالكترونية في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الاكواد المضافة.

وأشار المهندس ياسر تيمور، إلى أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل لافتًا إلى أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية تم نشرها على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية https://www.incometax.gov.eg/.

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت القرار رقم ( ٣٨٦) لسنة ٢٠٢٠بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.