وزير البترول يبحث مع السفير الفرنسي فرص التعاون والشراكة في مجال الغاز

كتب – مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السفير الفرنسى بالقاهرة، إستيفان روماتيه تعزيز فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول والشركات الفرنسية فى ضوء الفرص الاستثمارية المتنامية في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز المصرية.

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء ناقش جهود التعاون المشترك تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط فى ضوء طلب فرنسا رسمياً الانضمام لعضوية المنتدى خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى فى يناير الماضي.

وأكد السفير الفرنسى إستيفان روماتيه أن عددًا من الشركات الفرنسية أبدت رغبتها واهتمامها بالاستثمار في قطاع البترول والغاز فى ظل الطفرة الإيجابية على المستويين السياسى والاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة بما يهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر وتحقيق المنافع المشتركة لكلا الجانبين.

وأشاد السفير، بالإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي نفذتها الحكومة المصرية وساهمت إيجابا في تحقيق نتائج متميزة لقطاع البترول وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة أمام الشركات الفرنسية للدخول فى السوق المصرية والتى تراها الشركات الفرنسية سوقا واعدة فى مختلف أنشطة البترول والغاز، بحسب البيان.

وأبدى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه برغبة الشركات الفرنسية فى الاستثمار فى قطاع البترول مؤكدا أن الشركات الفرنسية قدمت ولا زالت، أداءً متميزًا والتزمت بشراكة جادة طوال فترات عملها فى مصر.

واستعرض الوزير والسفير الفرنسى خلال اللقاء موقف أنشطة الشركات الفرنسية العاملة فى مصر وخاصة شركة توتال الفرنسية التي تكثف حاليا ًأنشطتها فى البحث والاستكشاف عن الغاز بالمياه العميقة وكذلك فى مجال تسويق وتوزيع الوقود ومحطات التموين.

وتناول اللقاء مستجدات التعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط واستعراض أنشطة المنتدى خلال الفترة الماضية وتحديات مواجهة فيروس كورونا، وفقا للبيان.

وأشاد السفير بنتائج الزيارة الناجحة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لفرنسا العام الماضى والتى تم خلالها استعراض كافة فرص الاستثمار الواعدة فى مصر أمام الشركات الفرنسية للبترول والغاز.

وأشار إلى أن الزيارة تركت إنطباعات إيجابية أمام المستثمرين الفرنسيين وساهم فى تحفيزهم لإبداء الرغبة الكاملة في الدخول للسوق المصرية فى الأنشطة البترولية .