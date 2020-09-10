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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.3% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:59 م الخميس 10 سبتمبر 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.3% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.29%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 11070 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 25.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 20.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 4.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10929 نقطة.

البورصة مشتريات أجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة

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