البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز 5.5% بفضل توصيل الغاز للمنازل العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استهلاك البوتاجاز محليا انخفض خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بنسبة 5.5% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

وأضاف الوزير أن هذا الانخفاض نتيجة مباشرة للانطلاق بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز والإسهام في تقليص فاتورة دعم الدولة للبوتاجاز والتي لازالت الدولة تتحمل دعماً سنوياً له، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس" لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019-2020.

وأشار الوزير، إلى أن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة هو أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

وأكد الملا أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لرفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية و التوسع في خطوط الشبكة بما يحقق مرونة نقل وتوفير الإمدادات البترولية لجميع أنحاء البلاد، فضلا عن الحد من مخاطر النقل البرى باللواري.

وأضاف أن دعم هذه الشبكة والتوسع فيها هو أحد المتطلبات الأساسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز، وشدد على الاهتمام باتباع أحدث الوسائل والنظم التكنولوجية والإجراءات اللازمة لحماية خطوط الشبكة من التعديات وحفاظا على السلامة العامة وصونا لمقدرات البلاد من موارد الطاقة.

وأكد الملا أن التكنولوجيات الرقمية والأنظمة الحديثة صارت أمرا لا غنى عنه لإدارة الأعمال بكفاءة في مختلف أنشطة صناعة البترول ومن ثم تحقيق استراتيجية مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز التي تعد التكنولوجيا والحداثة دعائم أساسية لاستكمال تحقيقها .