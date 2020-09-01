أسعار الذهب في مصر تفقد جزءا من مكاسبها خلال تعاملات مساء الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

فقدت أسعار الذهب في السوق المحلي، جزءا من مكاسبها اليوم، وذلك خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام 4 جنيهات بعد أن ارتفع ١١ جنيهًا في تعاملات الصباح، مقارنة بمستواه أمس.

وبحسب إيهاب واصف المتحدث باسم شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 867 جنيهًا مقابل 871 جنيهًا منتصف تعاملات اليوم.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 743 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 991 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6936 جنيهًا.

وعالميا انخفصت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء إلى نحو 1974 دولارا، وذلك من أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين الذي سجلته في وقت سابق خلال الجلسة عند 1989.4 دولار.