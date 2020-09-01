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تراجع الطماطم والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:24 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
تراجع الطماطم والباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، و المانجو العويس بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 25 و37 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات الفاصوليا أسعار الفاكهة البطيخ

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