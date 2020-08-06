ارتفاع المكرونة وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 60 و75 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الكابوريا 50 جنيها، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.
وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
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