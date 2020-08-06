البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10719 نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.79% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10704 نقطة.