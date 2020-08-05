قفزة جديدة بمنتصف اليوم.. أسعار الذهب في مصر تواصل تحطيم الأرقام القياسية

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب في السوق المحلي ارتفاعه، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد الجرام بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة ببداية التعاملات.

بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 916 جنيها مقابل 910 جنيهات، في تعاملات الصباح، ليبلغ بذلك مستوى قياسي جديد.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 785 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1046 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7328 جنيها.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 18.5 دولار بنسبة 0.92%، حيث سجل السعر نحو 2034 دولارًا في الثانية و53 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت في تعاملات الصباح بنحو 20 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.