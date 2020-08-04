تتصدرها مصر.. أكبر 5 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي في 5 سنوات (جراف تفاعلي)
كتبت- ياسمين سليم:
استحوذت مصر على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأظهر تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 124.5 مليار دولار، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكبر 5 دول عربية مستقبلة للاستثمارات الأجنبية في 5 سنوات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94640
عدد المصابين
-
44066
عدد المتعافين
-
4888
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18388982
عدد المصابين
-
11610248
عدد المتعافين
-
695412
عدد الوفيات
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