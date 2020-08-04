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تتصدرها مصر.. أكبر 5 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي في 5 سنوات (جراف تفاعلي)

01:07 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تتصدرها مصر.. أكبر 5 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي في 5 سنوات (جراف تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

استحوذت مصر على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأظهر تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 124.5 مليار دولار، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكبر 5 دول عربية مستقبلة للاستثمارات الأجنبية في 5 سنوات.

الاستثمارات الأجنبية المؤسسة العربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

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كورونا فى العالم

  • 18388982

    عدد المصابين

  • 11610248

    عدد المتعافين

  • 695412

    عدد الوفيات

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