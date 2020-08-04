تتصدرها مصر.. أكبر 5 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي في 5 سنوات (جراف تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

استحوذت مصر على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأظهر تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 124.5 مليار دولار، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2019.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكبر 5 دول عربية مستقبلة للاستثمارات الأجنبية في 5 سنوات.