أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.75 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 21 و25 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
البامية بين 18 و20 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.
التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
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