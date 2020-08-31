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البنك الدولي: الخسائر الاقتصادية لانفجار مرفأ بيروت تصل لـ 3.5 مليار دولار

04:26 م الإثنين 31 أغسطس 2020
البنك الدولي: الخسائر الاقتصادية لانفجار مرفأ بيروت تصل لـ 3.5 مليار دولار

البنك الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

قدر البنك الدولي حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت بقيمة تتراوح ما بين 2.9 إلى 3.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الاثنين بعنوان "انفجار بيروت: تقييم سريع للأضرار والاحتياجات" إن أبرز القطاعات المتضررة كان قطاع الإسكان بخسائر تتراوح ما بين 1 إلى 1.2 مليار دولار، ثم قطاع النقل بقيمة ما بين 580 مليون دولار إلى 710 ملايين دولار.

وبلغت خسائر القطاع الثقافي بين 400 و480 مليون دولار، فيما تكبد قطاع التجارة والصناعة خسائر تتراوح بين 285 و345 مليون دولار، وقطاع السياحة بين 190 و235 مليون دولار، بحسب تقرير البنك.

ووفقًا للتقرير بلغ مجموع الأضرار التي وقعت نتيجة انفجار المرفأ بين 3.8 و4.6 مليار دولار، موضحًا أن أبرز القطاعات التي تضررت هي الإسكان والثقافة بخسائر تتراوح بين 1.9 إلى 2.3 مليار دولار وبين 0.1إلى 1.2 مليار دولار على التوالي.

ويقدر البنك الدولي قيمة احتياجات القطاع العام لإعادة الإعمار والتعافي في 2020-2021 في حدود 1.8 و2.2 مليار دولار.

وأعلن مجلس النواب اللبناني اليوم، تكليف مصطفى أديب، لتولي منصب رئيس الوزراء، والذي كان يعمل سفيرًا للبنان في ألمانيا، ويأتي هذا بعد استقالة الحكومة اللبنانية السابقة في أعقاب مرفأ بيروت.

البنك الدولي انفجار مرفأ بيروت لبنان

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