وفرة إنتاج موسم المزارع يخفض سعر السمك البلطي لأقل مستوياته

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن وفرة إنتاج المزارع من الأسماك خلال شهري يوليو وأغسطس، أدى إلى تراجع أسعار السمك البلطي بسوق الجملة.

ووفقا لموقع سوق العبور، اليوم الاثنين، فإن سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 13.5 و15.5 جنيه مقابل 18 و20 جنيها الأسبوع الماضي، ويبلغ متوسط السعر للجمهور بين 20.5 جنيه إلى 21 جنيهًا.

وأضاف عبده، أنه خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام يكثر إنتاج مزارع الأسماك مما أدى لانخفاض أسعار السمك البلطي بالأسواق لأقل مستوياتها منذ فترة.

وذكر عبده، أنه خلال منتصف سبتمبر المقبل يبدأ الصيد من منطقة البحر الأحمر، و سيكثر الإنتاج من المكرونة والكابوريا.

وأشار إلى أسعار السمك المكرونة والكابوريا ستنخفض الأسعار خلال هذه الفترة لوفرة المعروض.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الاثنين، فإن سعر كيلو المكرونة السويسي يتراوح بين 60 و74 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.