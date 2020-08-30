تراجع الطماطم وارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الطماطم والعنب البناتي الأحمر بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 25 و37 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و30 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.