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مسح: نمو أنشطة المصانع في الصين بأسرع معدل خلال 10 سنوات

11:01 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
مسح: نمو أنشطة المصانع في الصين بأسرع معدل خلال 10 سنوات

الصين

القاهرة- وكالات:

أظهر مسح خاص، اليوم الاثنين، نمو أنشطة المصانع الصينية بأسرع إيقاع لها خلال نحو عشر سنوات في يوليو الماضي وسط تحسن متواصل للطلب المحلي في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن مع استمرار الضعف في طلبيات التصدير والتوظيف، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8 الشهر الماضي من 51.2 في يونيو، لينمو القطاع للشهر الثالث على التوالي ويحقق أكبر قفزة منذ يناير 2011.

وفاقت القراءة توقعات المحللين التي كانت تشير لتحسن متواضع عند 51.3. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق.

وتتوافق النتائج الباعثة على الأمل عموما مع قراءة مسح رسمي صدرت نتائجه يوم الجمعة، مما يقدم أدلة جديدة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاود الوقوف على قدميه بأسرع مما كان متوقعا عقب صدمة فيروس كورونا، الذي أصبح تحت السيطرة بدرجة كبيرة.

وبحسب الوكالة، كتب وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في كايشين إنسايت جروب، في مذكرة مرفقة ببيان نتائج المسح، "العرض والطلب تحسنا على حد سواء، لتحافظ المؤشرات ذات الصلة على زخم قوي"

وأضاف "مازلنا بحاجة لإيلاء الانتباه إلى الضعف الحاصل في كل من التوظيف والطلب الخارجي".

وكانت الصين أعلنت عن إجراءات استثنائية غير مسبوقة في أوائل العام لتخفيف الأضرار الاقتصادية للأزمة الصحية، التي تسببت في اضطرابات لأسابيع وسط إجراءات إغلاق شامل صارمة في معظم الأنحاء.

وانتعش النمو في الربع الثاني من العام بعد انكماش قياسي في الربع الأول، لكن المحللين يبحثون عن مؤشرات على أن التعافي ليس مجرد نتاج عوامل مؤقتة مثل الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي.

الصين أنشطة المصانع فيروس كورونا

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