الإحصاء: 9.4% ارتفاعًا في حوادث الحريق على مستوى الجمهورية خلال 2019

ارتفعت نسبة حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 9.4% خلال العام الماضي لتصل إلى 50.66 ألف حادثة مقارنة بعام 2018، بحسب ما ذكره بيان صحفي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وفقـــاً للحــالة الجنائية يأتى الإهمال فى المرتبة الأولــى لحوادث الحريــق بعـدد أكثر من 25 ألف حادثة بنسبة 49.4% ، يليــه الحــريق العـــارض بعــدد أكثر من 23 ألف حادثة بنسبة 45.5%، ثــم الحريق العمــد بعــدد 2587 حــادثة بنسبــة 5.1%.

وقال البيان إن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ ) بنسبة 59.3%، ثم يأتي الماس الكهربائي أو الشرر الإحتكاكي بنسبة 18.5%، الإشتعال الذاتي بنسبة 10.2%.

وبلغت نسبة حوادق الحريق من المواقد والأفران والغلايات 6.8%، وحرائق الغازات بنسبة 4.4% وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق .

وجاءت الأرض الفضاء ( القمامة والمخلفات ) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7%، يليها المباني السكنية بنسبة 31%، وفي المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1 %، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 7114 حادثة بنسبة 14% ، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادثة بنسبة 6.9%، وفي المرتبــــة الأخــــيرة محـــافظة شمـــال سينـــاء بعدد 72حادثة بنسبـــة 0.1% من إجمــالي حوادث الحريق .

وأضاف البيان أن شهـر مايـو سجل المرتبة الأولى لحـوادث الحريق بنسبة 10.9% ،يليـــه شهـــر يونيو بنسبـة 9.6% وأخيراً شهري فبراير، ديسمبر بنسبة 6.7% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهـر من إجمالي حوادث الحريق .

وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا الحريـق 249 متوفي من المدنيين ، 3 من رجـال الإطفـاء، وبالنسبة للمصابين فقـد بلغ 1149 مصاباً من المدنيين و54 من رجال الإطفاء .