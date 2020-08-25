وزارة التعليم توقع بروتوكولًا مع "اورنج" لإطلاق منصة إلكترونية للدروس

كتب- علاء حجاج:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة اورنج مصر لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات.

وقال بيان من شركة اورنج إن المنصة تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر.

وبحسب البيان حضر توقيع البيان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر.

ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن.

ووفقًا للبيان وتتولى "اورنچ" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية ومنصة لبث الدروس التعليمية، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد.

وأضاف شوقي، أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلاً عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويمثل التعاون بين الطرفين خطوة عملاقة على طريق تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بما يتفق بدوره مع سياسات الدولة التي نجحت خلال الفترة الماضية في تبني التقنيات الحديثة و إلحاقها بأنظمة التعليم داخل مصر.