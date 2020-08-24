أسعار الذهب ترتفع عالميًا في بداية جلسة تعاملات اليوم الاثنين
القاهرة- وكالات:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد هبوطها خلال الجلسات السابقة.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.32% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 6.3 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 11:26 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع طرح المستثمرين كميات من المعدن العالمي للبيع بالبورصات.
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