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أسعار الذهب ترتفع عالميًا في بداية جلسة تعاملات اليوم الاثنين

11:32 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
أسعار الذهب ترتفع عالميًا في بداية جلسة تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد هبوطها خلال الجلسات السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.32% لتسجل 1950 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 6.3 دولار، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 11:26 دقيقة صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع طرح المستثمرين كميات من المعدن العالمي للبيع بالبورصات.

أسعار الذهب العالمية الذهب

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