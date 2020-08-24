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وزير البترول: بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الوادي الجديد لأول مرة

09:39 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
وزير البترول: بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الوادي الجديد لأول مرة

طارق الملا وزير البترول

قال طارق الملا وزير البترول، في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة بدأت خطوات تنفيذ أول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، تمهيدا لإطلاق هذه الخدمة لأول مرة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال حضور الملا توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط إلى محافظة الوادي الجديد، والذي وقعه اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس شركة القلعة والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.

وأضاف الملا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط إلى محافظة الوادي الجديد يأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة إتاحة وتوفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة التي تستفيد بهذه الخدمة لأول مرة بما يسهم في التيسير عليهم وإحلال الغاز الطبيعي تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موضحاً ان الغاز الطبيعي المضغوط يعد حلاً أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعي في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى إليها في الوقت الحالي .

ويقضي البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا تغذية المحطات الرئيسية بالغاز الطبيعي المضغوط ( CNG ) والقيام بكافة الدراسات والإجراءات اللازمة تمهيدا للتوصيل إلى 14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى العملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين في نطاق المحافظة خاصة وأنها غير متصلة حالياً بالشبكة القومية للغاز الطبيعي حيث أنها أكبر المحافظات من حيث المساحة والأقل من حيث عدد السكان الأمر الذي دعا لسرعة إتاحة بدائل عملية لتوفير الغاز الطبيعي بوسائل أخرى بخلاف الشبكة القومية للغاز الطبيعي والحصول على مصدر للطاقة النظيفة للمحافظة متمثلة فى إمدادها بالغاز الطبيعى.

طارق الملا مشروع توصيل الغاز الطبيعي الوادي الجديد

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