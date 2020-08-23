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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:16 ص الأحد 23 أغسطس 2020
البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11248 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.63%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.75%، إلى مستوى 11160 نقطة.

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