البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11248 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.63%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.75%، إلى مستوى 11160 نقطة.