المالية: 3.8 مليار جنيه بموازنة العام لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية

كتبت- دينا خالد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية في محيطها الجغرافي.

وأضاف معيط، أن موازنة العام المالي الحالي تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعي جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى؛ فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أي مجتمع.

وأشار معيط، إلى أن هذا يأتي في ظل خطة الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.

وأوضح معيط، أنه تم تخصيص 28.07 مـليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومـية، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4٪ عــن العام المالي الماضي.

وأوضح أنه تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، 60.4 مليار جنيه للبحث العلمي؛ بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

وتابع أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.