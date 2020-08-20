المالية تصدر ضوابط جديدة لتحصيل الضريبة على مشتريات الجهات الحكومية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إنها أصدرت كتابا دوريا تضمن ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الإدارية من السلع والخدمات؛ بما يتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، واستيداء حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إنه ينبغى على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، استقطاع 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ الشراء باسم المورد.

وأضاف أنه يستثنى من ذلك جمعيات ومقاولو النقل المسجلون بالمصلحة المتعاملون مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع في نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها.

وذكر عواد، في الكتاب الدوري، أنه ينبغي على هذه الجهات استقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب شهريًا أيضًا باسم المورد، موضحا أن المسجل يقوم بالتسوية بتوريد باقي الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.