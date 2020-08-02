تعرف على أسعار الذهب في مصر ثالث أيام عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 877 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 751 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1002 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.