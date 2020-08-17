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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:50 م الإثنين 17 أغسطس 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2%، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11142 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 15.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 801.8 ألف جنيه، وفي المقابل سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 16 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.61% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11120 نقطة.

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