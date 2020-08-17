وزيرا الرياضة والاتصالات يناقشان التجهيزات التكنولوجية لاستضافة مصر كأس العالم لكرة اليد

كتب- علاء حجاج:

عقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعدادات التكنولوجية والتجهيزات الفنية اللازمة للصالات المغطاة التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد والمقرر انعقادها في مصر خلال يناير المقبل.

وتعد النسخة الـ ٢٧ لبطولة كأس العالم لكرة اليد أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية في عام 2021؛ وتقام البطولة في أربعة ملاعب وهي الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مدينة ٦ كتوبر، وصالة مدينة برج العرب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية والتنسيق معهم من أجل توفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة للبطولة في ضوء السعي نحو إخراج البطولة وتنظيمها بأفضل مستوى يليق بقدرة مصر على استضافة البطولات الدولية الرياضية الكبرى، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب التي ستقام بها البطولة من خلال تزويدها بالأجهزة والمتطلبات التقنية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة بما يتواكب مع المعايير العالمية لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف بناء مصر الرقمية.

وأضاف الوزير أن التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة في عدد من المجالات والتي كان من أبرزها توفير الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في العام الماضي.

وراجعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة كافة التجهيزات الهندسية لإعداد شبكات الاتصالات للصالات الجديدة الجاري إنشائها طبقاً للمعايير الدولية للاتحاد الدولي، كما تم مراجعة كافة احتياجات الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة بخصوص الأجهزة والمعدات وتجهيزات شبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على تزويد تلك الملاعب بأحدث التكنولوجيات العالمية، وتجهيز المراكز الصحفية وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وشبكات الإنترنت، وكافة المستلزمات اللوجيستية من الطابعات الحديثة وماكينات التصوير والشاشات ذات أنشطة عرض افتراضية إلى جانب توفير وحدات لاسلكية موزعة على الصالات الأربعة مزودة بشبكة wifi، بالإضافة لتوفير أجهزة ( ماي فاي ) لتوفير خدمات الإنترنت عن طريق شبكات 4G، وكذلك إعداد وتجهيز خدمات الاتصالات والإنترنت وشاشات العرض في المكان المخصص لحفل قرعة البطولة في سبتمبر المقبل.