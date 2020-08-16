البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.64%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 11014 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات أمس الخميس الماضي إلى مستوى 10944 نقطة.