البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
10:26 ص الأحد 16 أغسطس 2020
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.64%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 11014 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.42%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات أمس الخميس الماضي إلى مستوى 10944 نقطة.
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