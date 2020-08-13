أرباح المصرية للاتصالات ترتفع 45.7% في الربع الثاني من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات خلال الفترة (أبريل- يونيو 2020) إلى 748.4 مليون جنيه مقابل 513.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 20.2%.

وارتفعت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18% لتبلغ 14.9 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 17.7%.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات جاء مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول محققا انخفاضا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث عوض الأداء التشغيلي القوي خسائر فروق العملة خلال الربع الثاني من عام 2020 والتي وصلت إلى 549 مليون جنيه مع ارتفاع صافي تكاليف الاقتراض بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، أنه بتحييد أثر برنامج المعاش المبكر وخسائر فروق العملة وخسائر الاضمحلال الاستثنائية يحقق صافي الربح بعد الضرائب خلال النصف الأول من عام 2020 نسبة نمو قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "يسعدني أن أعلن عن تحقيق المصرية للاتصالات نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال هذا الربع والتي ظهر من خلالها قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من استثماراتها في البنية التحتية عن طريق تحقيق عوائد متميزة من كافة الفرص المتاحة للنمو في خدمات البيانات".

وأَضاف: "نحن نراقب عن كثب السيولة المتوفرة للشركة وتكاليف التمويل للتأكد من أن مساهمينا سيجنون العوائد المتوقعة من ذلك النمو التشغيلي القوي".