شعبة الدخان: 90% تراجعًا في مبيعات المعسل بعد منع الشيشة بالمقاهي منذ كورونا

كتب- علاء حجاج:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات المعسل تراجعت بنسبة 90% تقريبا بسبب قرار الحكومة بوقف تقديم الشيشة في المقاهي والكافيتريات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن مبيعات المعسل ضعيفة نظرًا لاقتصار الشراء على الأفراد الذين يدخنون الشيشة في المنازل، مشيرًا إلى أن مبيعات المعسل الرئيسية تكون من المقاهي.

وأضاف أن هناك عدد من خطوط الإنتاج الخاصة بالمعسل توقفت عن العمل في عدد من مصانع الدخان بسبب انعدام الطلب المحلي وكذلك تجميد تصدير المعسل بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها باقي دول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا.

وهناك أكثر من 42 شركة تنتج المعسل في مصر، وتصدر الشركات المصرية إنتاجها من المعسل لأكثر من 70 دولة حول العالم في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ويستهلك المصريون نحو 85 مليار سيجارة سنويا.

وتطبق مصر إجراءات منذ منتصف مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد شملت حظر استخدام الشيشة في جميع المقاهي والكافيهات، وذلك تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وتمتلك شعبة السجائر والدخان صندوقًا لدعم صناعة الدخان تم إنشاؤه في عام 1985 عبر مساهمة الشركات ومع بدء انتشار فيروس كورونا منتصف شهر مارس الماضي تم صرف دعم لأصحاب المصانع لمساعدتهم على سداد التزاماتهم.