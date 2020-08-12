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رئيس البورصة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

03:26 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
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كتبت– شيماء حفظي:

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة مدرسة القاهرة التجريبية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وانطلقت صباح أمس انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب 200 عضو- 100 بنظام القائمة المطلقة و100 بنظام الفردي- وذلك في أول انتخابات لهذا المجلس منذ إضافته بعد التعديلات الدستورية في أبريل 2019.

وتجرى الانتخابات على مدار يومين تحت إشراف قضائي كامل، ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

مجلس الشيوخ البورصة المصرية انتخابات مجلس الشيوخ محمد فريد

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