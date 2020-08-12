وزارة الاتصالات توقع اتفاقيتين للتعاون مع جامعة بيردو لهندسة الكهرباء والحاسبات

كتب - علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاقيتين للتعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة بيردو، ويست لافييت Purdue University, West Lafayette (“PWL”) بالولايات المتحدة، بهدف تقديم برنامجي بكالوريوس هندسة الكمبيوتر وهندسة الكهرباء كدرجات علمية مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية - التي تقوم وزارة الاتصالات بإنشائها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة - وجامعة بيردو.

وجامعة بيردو تشغل المركز السابع على مستوى أمريكا في مجال هندسة الكهرباء والحاسوب والمركز الـ 35 على المستوى الدولي في هذا المجال.

وبموجب التعاون يتم منح درجة البكالوريوس في الكمبيوتر والهندسة الكهربائية من جامعة بيردو، ويست لافييت وكذلك جامعة مصر للمعلوماتية، كما يتيح فرصة للطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق بجامعة بيردو لدراسة الماجستير في أمن المعلومات، بحسب بيان صحفي من الوزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

وأجرت وزارة الاتصالات مباحثات مكثفة مع جامعة بيردو، ويست لافييت والتي تًعد من أفضل الجامعات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم الاتفاقيتين صيغة شراكة متميزة بين جامعة بيردو، ويست لافييت وجامعة مصر للمعلوماتية. وفي هذين الاتفاقيتين، تمثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جامعة مصر للمعلوماتية في المرحلة الانتقالية إلى أن تصير جهة مستقلة، وفقًا للبيان.

وتنص الاتفاقية الأولى على أن يقضي الطالب ثلاث سنوات دراسية في جامعة مصر للمعلوماتية، بينما يقضي العام الدراسي الأخير في جامعة بيردو، ويست لافييت إذا ما حقق الدرجات المطلوبة، وفي حالة اجتياز جميع المتطلبات بنجاح، يمكن للدارس الحصول على درجتي البكالوريوس من الجامعتين.

وتنص الاتفاقية الثانية على امكانية اتمام شهادة الماجستير في تخصص أمن المعلومات بكلية العلوم قسم علوم الحاسب بجامعة بيردو، ويست لافييت لمدة عام بعد الحصول على درجة البكالوريوس بشرط تحقيق الدرجات المطلوبة وجميع المتطلبات.

وستشمل كل خطة دراسة عدد من المقررات الدراسية التي تقدمها جامعة بيردو عبر الإنترنت، يقوم بتدريسها أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بيردو وبمشاركة مدرس أو عضو هيئة تدريس من جامعة مصر للمعلوماتية، هذا بالإضافة إلى المقررات التي يقوم بتدريسها أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصر للمعلوماتية والمقررات التي تُدرّس بمقر جامعة بيردو.

هذا وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية المتخصصة في مجالات المعلوماتية والموضوعات ذات الصلة لتكون أول جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي ذلك استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا بما يتواكب مع مستحدثات ومتطلبات التحول الرقمي ولصقل مهارات الشباب المصري بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية وكذلك التنافس في سوق العمل الدولي، كما يأتي هذا أيضًا في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة على أحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية لتحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزًا للمواطن المصري.