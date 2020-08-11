«المنزلاوي» مرشح الشيوخ بالقاهرة فردي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد المقدم طارق أسامة نور

القاهرة- مصراوي:

أدلى المهندس محمد المنزلاوي مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة فردي، بصوته في اليوم الأول من التصويت في انتخابات الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية رقم 414، بمدرسة الشهيد المقدم طارق أسامة نور، قسم أول مدينة نصر.

ويخوض «المنزلاوي»، المنافسة في انتخابات الشيوخ علي المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن بالقاهرة رقم «6» رمز «سلم» ضمن قائمة تضم 10 مرشحين من بينهم مرشح الحزب الشعب الجمهوري للمنافسة علي 98 مقعداً لمحافظة القاهرة.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي، أن المشاركة في التصويت على الانتخابات أمانة ومسئولية وطنية لدعم مسيرة الاصلاح والتنمية.

وقال «المنزلاوي» إنه ترشح لانتخابات الشيوخ ليكون لفكر الشباب، والصناعة دور مهم في دعم الاصلاح الاقتصادي الجريء من خلال المشاركة بتقديم مقترحات لرفع تنافسية الصناعة المصرية وفتح فرص عمل أكثر للشباب ولتصبح كلمة صنع في مصر في كل الأسواق العالمية.

وأضاف «المنزلاوي» أن قوانين كثيرة وسياسات إصلاحية مهمة سنسعي لتنفيذها من أهمها رفع الاعباء عن كاهل المنتجين مثل اسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة بما يحقق مصلحة الصناعة ويحافظ علي حق الدولة، بجانب ملفات هامة مثل فض المنازعات التجارية والاستثمارية وتهيئة مناخ جذب الاستثمار، واقامة مشروعات تعظم القيمة المضافة لمصر اقتصاديا واجتماعيا.

هذا ويستمر التصويت في انتخابات الشيوخ ليوم الأربعاء ١٢ اغسطس الجاري.