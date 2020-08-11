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صندوق النقد: نمو الاقتصاد المصري سيتعافى ويحقق 6.5% في العام المقبل

01:56 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
صندوق النقد: نمو الاقتصاد المصري سيتعافى ويحقق 6.5% في العام المقبل

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن يعود نمو الاقتصاد المصري للتعافي ليحقق 6.5% خلال العام المالي المقبل.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الماضي والحالي ليسجل 2%.

وأعلنت وزارة المالية تحقيق مصر معدل نمو نسبته 3.8% خلال العام المالي الماضي مقابل 6% كانت تتوقعها قبل جائحة فيروس كورونا.

وأتاح صندوق النقد أمس على موقعه الإلكتروني أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني".

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.

وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو نسبته 5.3% في العامين الماليين 2022- 2023 و2023- 2024.

ووفقًا لتوقعات الصندوق سيبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري 8.2% مقابل 5.8% في العام المالي الماضي.

وسيرتفع متوسط معدل التضخم في العام المالي المقبل ليصل إلى 8.7%، وفقًا للصندوق.

وتشير توقعات الصندوق أن الدين العام سيبلغ 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري على أن يعود للانخفاض إلى 88.3% في العام المالي المقبل.

صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري

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