وزير المالية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ بالسادس من أكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

أدلى محمد معيط وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وزير المالية، اعتزازه بأيام الانتخابات حيث يصطف فيه الشعب المصرى العظيم من جديد؛ على نحو يُجَّسد نموذجًا حضاريًا في ممارسة الديمقراطية من خلال إنفاذ إرادته الحرة لاختيار من يُمَّثله بمجلس الشيوخ.

وقال الوزير إن ذلك الاستحقاق الوطني سيؤدي لإثراء الحياة النيابية بمصر، ويُساعد في تطوير البنية التشريعية؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية لاستكمال مسيرة بناء "مصر الحديثة" لتحتل مصر مكانتها المستحقة في مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف الوزير، عقب الإدلاء بصوته، إن مصر نجحت في إرساء دعائم الاستقرار السياسي على نحو أسهم في تمهيد الطريق لتحقيق التقدم الاقتصادي وإجراء إصلاحات غير مسبوقة ببرنامج وطني شامل حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاح للاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري ساعدت في تخفيف حدة صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتمكين الدولة من إقرار حزمة استباقية داعمة للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا في مواجهة تداعيات هذا الوباء العالمي.

وقال: "إننا مستمرون في تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم".