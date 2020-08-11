أسعار الذهب العالمية تتراجع مع صعود الدولار

القاهرة- وكالات:

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أمريكي للأوقية.

وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2017.53 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2026.90 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسب ليل الاثنين حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى خلال شهور.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 28.86 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 979.12 دولار للأوقية.