أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

أسعار الذهب العالمية تتراجع مع صعود الدولار

09:50 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أسعار الذهب العالمية تتراجع مع صعود الدولار

سبائك ذهبية

القاهرة- وكالات:

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء حيث دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ ألفي دولار أمريكي للأوقية.

وبحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2017.53 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2072.50 دولار للأوقية سجله في الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2026.90 دولار للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسب ليل الاثنين حيث علق المستثمرون آمالهم على اتفاق تحفيز في واشنطن، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى خلال شهور.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 28.86 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 979.12 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الدولار تراجع الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الشيوخ 2020.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات