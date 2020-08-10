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جمارك الإسكندرية تحصل 3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما خلال يوليو

01:21 م الإثنين 10 أغسطس 2020
جمارك الإسكندرية تحصل 3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوما خلال يوليو

صادرات وواردات

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير لمصلحة الجمارك، عن أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى التي حصلتها جمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 3 مليارات و559 مليونًا و961 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، خلال التقرير، الذي أرسله لمحمد معيط وزير المالية، إنه تم الإفراج من جمارك الإسكندرية عن مشمول 12545 شهادة جمركية وارد نهائي، في يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأضاف نجم من هذه الأصناف القمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار، والسلع الخاصة بجمرك الدخان.

وبحسب التقرير، حصلت جمارك الإسكندرية ضرائب ورسوما جمركية عن شهادات الوارد بلغت 683 مليونًا و153 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و874 مليونًا و72 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3153 بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس بقيمة بلغت 3 مليارات و482 مليونًا و271 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر عن هذه البضائع المصدرة 2 مليون و738 ألف جنيه.

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