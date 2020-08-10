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ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.9%

12:24 م الإثنين 10 أغسطس 2020
ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.9%

أرشيفية

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع البطالة في تركيا قليلا بين أبريل ويونيو إلى 12.9% مقارنة مع 12.8% في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.

وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6% من 52.9% قبل سنة.

كان معدل البطالة 12.8% في الفترة ذاتها قبل عام. وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2% من 15% قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي.

تركيا البطالة

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