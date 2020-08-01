البترول: تحويل السيارة للغاز الطبيعي لا يستغرق أكثر من 4 ساعات

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة.

وأوضح البيان، أن أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي تدعم المحركات وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثال.

وأضاف البيان، أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 0.8 وتعمل بكفاءة، ويتم حالياً من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج.

وأشار البيان، إلى أن عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc متاحة، وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة في ضوء الخبرات المصرية المكتسبة في مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.

وأوضح البيان، أن مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز تبدأ بالفحص الفني للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للـتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أي تسريب.

ويمكن للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أو البنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة.

وأضاف البيان، أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعي بالسيارة آمنة جداً من خلال الغلق الأوتوماتيكي لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز حيث يتم تصنيعها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولي.

ويوفر المواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يصل نسبته 50% من النقد المنفق على البنزين، بالإضافة إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء في سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد.